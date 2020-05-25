В СИЗО «Лефортово» троих заключённых проверяют на COVID-19

Троих арестантов в СИЗО «Лефортово» проверяют на наличие в организме коронавирусной инфекции.
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Заболевание протекает в легкой форме. Состояние здоровья оценивается как удовлетворительное, — сообщили в пресс-службе ФСИН.
По её данным, пациенты находятся под постоянным медицинским наблюдением, контактировавшие с ними лица изолированы.
Ранее NEWS.ru писал о том, что защита Игоря Ляховца, который является ключевым фигурантом дела о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова, просит Следственный комитет РФ отложить следственные действия. Причиной обращения стали случаи заражения COVID-19 в СИЗО «Лефортово».
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