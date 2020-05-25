В СИЗО «Лефортово» троих заключённых проверяют на COVID-19

https://static.news.ru/photo/54ccb636-f69c-11e9-8561-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Троих арестантов в СИЗО «Лефортово» проверяют на наличие в организме коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ФСИН. По данным другого источника агентства, трёх заключённых проверяют из-за подозрения на коронавирус после того, как один из них контактировал со своим адвокатом, который оказался инфицирован COVID-19.

Заболевание протекает в легкой форме. Состояние здоровья оценивается как удовлетворительное, — сообщили в пресс-службе ФСИН.

По её данным, пациенты находятся под постоянным медицинским наблюдением, контактировавшие с ними лица изолированы.

Ранее NEWS.ru писал о том, что защита Игоря Ляховца, который является ключевым фигурантом дела о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова, просит Следственный комитет РФ отложить следственные действия. Причиной обращения стали случаи заражения COVID-19 в СИЗО «Лефортово».