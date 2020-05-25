Случаи заражения COVID-19 в СИЗО могут помешать расследованию дела Голунова

https://static.news.ru/photo/5228a1b2-9e65-11ea-a85d-fa163e074e61_660.jpg Иван Голунов Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Защита Игоря Ляховца, который является ключевым фигурантом дела о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова, просит Следственный комитет РФ отложить следственные действия. Причиной обращения стали случаи заражения COVID-19 в СИЗО «Лефортово».

Об этом сообщил адвокат Алексей Коврижкин. Он рассказал, что следственные действия по делу Голунова должны состояться на текущей неделе.

Мы готовим обращение на имя Бастрыкина об отложении, для того чтобы не распространять COVID-19 по СИЗО, — передаёт РИА Новости слова Коврижкина.

Он отметил, что в СИЗО на данный момент болеют четыре арестанта, их симптомы похожи на COVID-19. Заболевшим дают парацетамол.

Ранее NEWS.ru писал о том, что экс-сотрудник УВД по Западному району Москвы Игорь Ляховец, обвиняемый в подбрасывании наркотиков журналисту Ивану Голунову, пожаловался правозащитникам на плохой ассортимент в СИЗО «Лефортово».