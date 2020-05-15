Обвиняемый по делу Голунова пожаловался на магазин в СИЗО

https://static.news.ru/photo/456de808-96b6-11ea-a632-fa163e074e61_660.jpg Игорь Ляховец Фото: Алсу Менибаева/NEWS.ru

Экс-сотрудник УВД по Западному району Москвы Игорь Ляховец, обвиняемый в подбрасывании наркотиков журналисту Ивану Голунову, пожаловался правозащитникам на плохой ассортимент в СИЗО «Лефортово».

Основная его жалоба — на ассортимент. Есть печенье и сигареты, а хотелось бы рыбный паштет, молочную продукцию, овощи и цитрусовые, — рассказал Lenta.ru зампред общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по Москве Богдан Эберт.

По его словам, в СИЗО нет заболевших, все нормы соблюдаются. Он подчеркнул, что правозащитников пропустили на территорию только в бахилах, масках и перчатках. Эберт отметил, что адвокаты по-прежнему не могут попасть в СИЗО.

NEWS.ru писал, что Мосгорсуд 1 июня рассмотрит жалобы на продление срока ареста четырём бывшим полицейским по делу Голунова.