Жалобы защиты экс-полицейских по делу Голунова рассмотрят

https://static.news.ru/photo/da6eb69c-952d-11ea-8f00-fa163e074e61_660.jpg Игорь Ляховец Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Жалобы на продление срока ареста четырём экс-полицейским по делу о фальсификации доказательств в отношении журналиста Ивана Голунова будут рассмотрены Мосгорсудом 1 июня.

Рассмотрение апелляционных жалоб на продление срока содержания под стражей Феофанова, Ляховца, Сергалиева и Уметбаева по делу Ивана Голунова назначено на 1 июня, — цитирует ТАСС адвоката потерпевшего.

Ранее жалоба была снята с рассмотрения в связи с необходимостью реализации стороной защиты права на подачу замечаний на протокол судебного заседания районного суда. Материал возвращён в суд первой инстанции.

В марте Басманный суд Москвы продлил до 7 июня арест четырём экс-полицейским, которых подозревают в незаконном задержании Голунова.

Как писал NEWS.ru, журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали в июне 2019 года в Москве. Полиция, в том числе через официальный сайт МВД, назвала репортёра участником наркоторговли. Позже ведомство признало все доказательства ложными. Журналиста отпустили, а задержавших его сотрудников и их начальника уволили из органов. В декабре 2019-го бывшие оперативники стали фигурантами уголовного дела.