https://static.news.ru/photo/3a8ce2d8-6833-11ea-90db-fa163e074e61_660.jpg Роман Феофанов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет РФ ходатайствует о продлении срока ареста четырём бывшим полицейским по делу о задержании журналиста Ивана Голунова.

Следствие ходатайствует перед судом о продлении срока содержания под стражей до 7 июня, — передаёт ТАСС слова представителя Голунова Сергея Будамшина.

Также до 7 июня просят продлить срок домашнего ареста ещё одному фигуранту дела.

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали в июне 2019 года в Москве по подозрению в распространении наркотиков. Его дело стало одним из самых резонансных в том году. По словам самого молодого человека, при задержании было допущено множество нарушений. С 7 июня благодаря представителям СМИ развернулась общественная кампания в защиту Ивана. 8 июня суд, в том числе под давлением общественности, назначил ему домашний арест вместо ожидаемого содержания в СИЗО. 11 июня дело и вовсе было прекращено.

Как ранее писал NEWS.ru, Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-полицейского Акбара Сергалиева. Ранее также была оставлена в силе мера пресечения ещё четырём фигурантам дела Голунова.