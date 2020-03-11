https://static.news.ru/photo/5e8ad92c-63b2-11ea-b00d-fa163e074e61_660.jpg Акбар Сергалиев Фото: Алсу Менибаева/NEWS.ru

Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-полицейского Акбара Сергалиева, передаёт корреспондент NEWS.ru из зала суда. Ранее также была оставлена в силе мера пресечения другим четырём фигурантам дела журналиста Ивана Голунова.

Суд определил постановление Басманного суда оставить без изменения, апелляционую жалобу — без удовлетворения, — огласила решение судья.

Сергалиев останется под стражей до 29 марта. Защита и сам обвиняемый просили отпустить его под домашний арест.

Самостоятельно не принимал решения и непосредственно не участвовал в задержании Голунова. Лично я не получал прямого или косвенного указания от начальства. Я не подбрасывает ему в рюкзак или в личные вещи наркотики, — сказал Сергалиев. Он участвовал в заседании по видеосвязи.

Представляющий интересы Голунова адвокат Сергей Бадамшин в свою очередь заявил, что причастность Сергалиева доказывается на 11 страницах показаний потерпевшего, а также показаниями свидетеля Бокарева.

Сергалиеву было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, хранении наркотиков, а также в фальсификации уголовного дела (п.п. «а», «б», «в» ч. 3 ст. 286 УК, ч. 3 ст. 303 УК, ч. 2 ст. 228 УК). Вину он не признал и сказал, что не прикасался к Голунову до момента личного досмотра.