В «Синих ведёрках» назвали причины ДТП с подростками за рулём

Ситуация, когда за рулём автомобиля оказываются подростки, а иногда и дети — довольно частая, рассказал NEWS.ru координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов, комментируя ДТП в подмосковном Дрожжино с участием 16-летнего молодого человека. В результате аварии на регулируемом пешеходном переходе пострадали женщина и ребёнок. По предварительным данным, юноша управлял внедорожником Volkswagen Touareg. Эксперт отметил, что причина подобных ДТП в том, что некоторые родители иногда ездят на работу не на личном авто, а на общественном транспорте, оставляя ключи от машины дома, чем и пользуются их дети.

Подросток может, по разным причинам, воспользоваться и покататься на машине, не особо осознавая последствия. Всё-таки, родителям надо держать ключи при себе, если есть подозрения, что в их отсутствие дети этим воспользуются. Нужно как-то общаться с детьми, рассказывать им о том, что так делать не надо. С другой стороны, уже давным-давно на повестке дня стоит вопрос, что подростки, не дожидаясь 18 лет, хотят заниматься автомобилями или автоспортом, или просто вождением автомобиля, — подчеркнул Шкуматов.

Активист предложил развивать систему полуспортивных учреждений, где энергию детей, желающих управлять автомобилем, можно направить в правильное русло.

Понятное дело, что не на дорогах общего пользования. Но человек с 14 или с 16 лет начинает приобщаться к автомобильному делу. Мне кажется, что так было бы правильно, потому что сейчас подростки брошены, что называется, предоставлены сами себе. Если у них есть тяга, то они находят такой способ. И это не всегда приводит к безопасным поездкам. Хочет человек управлять автомобилем, нравится ему. Сделайте какие-нибудь юношеские клубы, где это будет возможно на специально выделенных площадках, — считает Шкуматов.

16-летний подросток сбил женщину и ребёнка на пешеходном переходе в подмосковном Дрожжино. Школьник находился за рулём родительского автомобиля. По всей видимости, школьник взял у отца покататься авто Volkswagen Touareg, однако в какой-то момент допустил ошибку в управлении машиной и сбил пешеходов. После инцидента подросток испугался и покинул место инцидента — как видно на опубликованных кадрах, автомобиль с дороги пришлось забирать полицейским с эвакуатором. Школьника удалось обнаружить уже дома. В ближайшее время подростка вместе с родителями доставят в отделение полиции для дальнейших разбирательств.

Что же касается пострадавших, то они госпитализированы в одну из местных больниц. У женщины и 12-летнего ребёнка диагностированы ушибы.

Ранее двое молодых людей в возрасте 16 и 17 лет сбили сотрудника ГИБДД, пытаясь оторваться от погони. Инцидент произошёл в Подмосковье.