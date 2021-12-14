В Щёлково спилили главную новогоднюю ёлку России для площади Кремля

Главную новогоднюю ёлку России, которая украсит Соборную площадь на зимний праздник в Кремле, спилили в Щёлково. Дерево выбирали из 37 претендентов: к конкурсантам предъявлялись серьёзные требования, рассказал замначальника главного эксплуатационного управления делами президента России Анатолий Кочанов. В беседе с «360» он уточнил, что размах веток ели не должен превышать семи метров, а высотой дерево должно быть примерно 30–35 метров.

Такие требования во много связаны с тем, что символ Нового года будут доставлять на Соборную площадь через Спасскую башню. Если размах ветвей будет шире положенного, ель попросту не удастся провезти через узкий проезд. В этом году высота ёлки составила 28 метров, а диаметр ствола — примерно 70 сантиметров, уточнил Кочанов.

Ёлка должна быть в возрасте порядка 100 лет. Каждое из требований обусловлено тем, что, например, столетняя елка уже заканчивает срок своей службы, жизнь, поэтому мы выбираем именно такую, чтобы меньше нанести урон природе, — резюмировал он.

Ранее астролог Олег Персидский рассказал, как на самом деле нужно загадать новогоднее желание, чтобы оно сбылось. Он уточнил, что строго запрещена частица «не», поэтому, к примеру, надо просить, чтобы произошла ситуация, обратная страхам загадывающего.