В СФ назвали условие, при котором Эрдоган мог получить Нобелевскую премию Сенатор Цеков: не поставляй Эрдоган оружие Украине, он заслужил бы Нобелевскую премию мира

Фото: Turkish Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реджеп Эрдоган

Президент Турции Реджеп Эрдоган заслужил бы Нобелевскую премию мира, не поставляй он оружие Украине, особенно на начальных этапах боевых действий, рассказал NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. Таким образом он прокомментировал заявление главы МИД Венгрии Петер Сийярто — дипломат подчеркнул, что Будапешт выступает за представление руководителя Турции на Нобелевскую премию мира за посредничество в переговорах по Украине.

Позиция Эрдогана по отношению к России заслуживает уважения. В то же самое время он оказывал военную помощь Украине, особенно в начале боевых действий, это вызывает определенные сомнения [по Нобелевской премии мира]. Хотя его позиция, действия, они больше направлены на мир, во много раз больше направлены на мир в Европе, чем действия ЕС и США. Если бы он не вооружал на Украину, я бы сказал, что да, заслуживает Нобелевскую премию мира, — подчеркнул Цеков.

Собеседник напомнил, что производитель БПЛА — Baykar Makina — планировал построить свое предприятие на Украине, но отказался из-за требования местных властей заплатить им взятку в $10 за подключение к местным электросетям.

Политолог Сергей Марков в разговоре с NEWS.ru отметил, что Эрдоган заслуживает Нобелевскую премию мира, так как он — «главный на планете, кто последовательно выступает против антироссийских санкций».

Эрдоган последовательно выступает за мир. Он главный на планете, кто против антироссийских санкций. Просто Украина оккупирована США и используется для боевых действий против РФ. Да, Эрдоган делает это в своих интересах, тем не менее, он против санкций. А у России есть конфликт с США, которые оккупировали Украину, провели блестящую военную операцию против Украины [в 2014-м], свергли правительство, ликвидировали суверенитет, установили свое оккупационное правительство, — рассказал Марков.

Накануне Сийярто заявил, что Венгрия выступает за представление Эрдогана на Нобелевскую премию мира за посредничество в переговорах по Украине. Благодаря усилиям президента (Турции Тайипа) Эрдогана и главы МИД (Турции Мевлюта) Чавушоглу появилась зерновая сделка.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что парламент страны не ратифицирует протокол по членству Швеции и Финляндии в НАТО. Во время пресс-конференции по итогам переговоров с венгерским коллегой Петером Сийярто он отметил, что речь идет прежде всего о заявке Стокгольма, Хельсинки могут получить одобрение, если подадут документы отдельно, передает РИА Новости.