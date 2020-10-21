В СФ начинается анкетирование сенаторов для вакцинации от коронавируса

https://static.news.ru/photo/b837acd0-13a1-11eb-9884-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев /АГН «Москва»

В Совете Федерации приступили к анкетированию сенаторов, желающих сделать прививку от коронавируса, заявил председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.

В среду запускается анкетирование сенаторов, чтобы понять, кто хочет пройти вакцинирование от коронавируса, — отметил Тимченко, слова которого приводит РИА Новости.

Как уточняется, после этого в Совфеде будет принято решение о проведении организованного вакцинирования.

Ранее NEWS.ru писал, что массовая вакцинация от COVID-19 стартует в столице уже зимой 2020 года, сообщил глава города Сергей Собянин.

Мэр отметил, что крупные партии вакцины город получит в ноябре.