В СФ начинается анкетирование сенаторов для вакцинации от коронавируса

В Совете Федерации приступили к анкетированию сенаторов, желающих сделать прививку от коронавируса, заявил председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.
В среду запускается анкетирование сенаторов, чтобы понять, кто хочет пройти вакцинирование от коронавируса, — отметил Тимченко, слова которого
приводитРИА Новости.
Как уточняется, после этого в Совфеде будет принято решение о проведении организованного вакцинирования.
Ранее NEWS.ru писал, что массовая вакцинация от COVID-19 стартует в столице уже зимой 2020 года, сообщил глава города Сергей Собянин.
Мэр отметил, что крупные партии вакцины город получит в ноябре.