В Сети продают данные потенциальных клиентов банка «ДОМ.РФ»

https://static.news.ru/photo/a0ac61e2-95d7-11eb-9807-96000091f725_660.jpg Фото: domrf/facebook.com

Злоумышленники выставили на продажу данные граждан, которые обратились для получения потребкредитов в банк «ДОМ.РФ».

По словам представителя организации, файл с информацией о клиентах включает 104,8 тысячи записей, первые из которых датируются февралём 2020 года, последние — мартом 2021 года. В них может быть указана сумма потенциального кредита, номер телефона и адрес электронной почты в случае минимального заполнения заявки либо полный набор персональных сведений, которые необходимы для оформления кредита: ФИО, дата рождения, сумма и вид кредита, номер телефона, почтовый ящик, паспортные данные, номера ИНН и СНИЛС, домашний адрес, адрес места работы, должность, размер дохода, а также информация о доверенном лице и другие сведения.

В качестве причины утечки представитель банка назвал уязвимость в дистанционной подаче первичных заявок на кредиты наличными.

В рамках оперативных работ она была в короткий срок устранена, в настоящий момент все системы банка функционируют в штатном режиме, — подчеркнули в ДОМ.РФ.

При этом там отметили, что преступникам могла стать доступна информация из первичных заявок с неподтверждёнными данными, не позволяющими получить доступ к счетам клиентов и производить манипуляции с денежными средствами.

В свою очередь источники на финансовом рынке сообщили, что Центробанк знает о ситуации и проводит проверку, передаёт РБК.

Ранее NEWS.ru писал, что самые популярные Android-приложения оказались крайне уязвимыми. В 60% случаев у них есть как минимум одна проблема, которая может стать фатальной при утечке личных данный пользователя.