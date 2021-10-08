В Сети появилось видео с обокравшими россиянина морпехами США

В Сети появился видеоролик с тремя сотрудниками посольства США в Москве, которых подозревают в краже рюкзака у гражданина России. Запись сделана камерами видеонаблюдения, установленными в холле одного из столичных баров, где была совершена кража, и у входа в здание американского посольства. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный главк МВД.

В первой части ролика видно, как трое молодых людей покидают бар, а во второй — как они заходят в посольство. Заметно, что один из них сильно пьян, у него за спиной — рюкзак, о краже которого заявил в полицию россиянин.

По словам пострадавшего, он оставил рюкзак под стойкой бара и отлучился на несколько минут. По возвращении своих вещей не нашёл. Мужчина рассказал , что в рюкзаке находились техника, документы и наличные деньги. Пропавшее он оценил в 15 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в краже подозреваются трое морских пехотинцев, которые числятся административно-техническими сотрудниками посольства США. МИД России попросил американскую сторону лишить их дипиммунитета, чтобы привлечь к уголовной ответственности. Если этого не произойдёт, то они должны будут покинуть Россию.