20 января 2026 в 17:37

В Сети появилось видео с необычным прислужником в храме

«112»: в одной из церквей служит робот-пылесос

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Сети появилось видео, как в одной из церквей работает робот-пылесос. Telegram-канал «112» пишет что это не работа нейросети, а реальная картинка из будней храма.

Ранее москвичи помогли роботу-доставщику выбраться из снега на Новом Арбате. Девушка заметила, что машина не может выбраться, и первой бросилась ее раскапывать, но сил вытолкнуть не хватало. Подоспевшие прохожие помогли ей.

До этого во время презентации роботов Unitree G1 в Китае два андроида столкнулись при выполнении акробатических движений. Группа роботов синхронно демонстрировала боевые комбинации под музыку, но один из механизмов задел соседа ногой, из-за чего тот потерял равновесие и упал. Несмотря на продвинутую систему стабилизации и высокоточные движения, упавшему роботу потребовалась помощь человека, чтобы вернуться в строй.

Также робот Unitree G1 ударил инженера ниже пояса во время процесса калибровки и попал на видео. Сначала демонстрация проходит без ошибок. Но во время очередного упражнения Unitree неожиданно развернулся к оператору и ударил его ногой. Мужчина рефлекторно присел, а робот скопировал это движение.

храмы
Россия
роботы
видео
