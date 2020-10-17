В Сети появился гид по местам съёмок фильма «Москва слезам не верит»

https://static.news.ru/photo/cda59ef4-11eb-11eb-b3d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр: Москва слезам не верит

Онлайн-маршрут по местам съёмок кинокартины Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» опубликовали на портале «Узнай Москву».

По словам куратора IТ-проектов в сфере культуры и бизнеса департамента информационных технологий Сергея Шакрыла, в фильме, который в 1981 году получил премию «Оскар», режиссёр показал столицу с 1950-х по 1970-е годы.

Во время виртуальной прогулки пользователи узнают, на какие хитрости пошёл режиссёр Владимир Меньшов, чтобы воссоздать в картине нужную атмосферу, — отметил Шакрыл.

На интерактивной карте маршрута отмечены 10 точек, нажав на каждую из которых, пользователь может найти сведения о том или ином месте в городе, где проходили съёмки.

Гид включает в себя станцию метро «Новослободская», Тверскую улицу, площадь Восстания и Мосфильмовскую улицу, сообщает «Москва 24».

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве разработали новый туристический маршрут под названием «Дорога из жёлтого кирпича: по Москве художника Леонида Владимирского». Он посвящён 100-летию со дня рождения художника и охватывает 12 мест на карте столицы.