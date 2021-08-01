В сентябре стартует испытание новой российской вакцины от COVID-19

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Российские учёные могут начать клинические испытания ещё одной вакцины от коронавируса «Бетувакс-Ков-2» уже в сентябре. Об этом сообщает ТАСС.

Препарат разработали специалисты компании «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ). Её представители ждут разрешения Минздрава на испытания.

Сейчас Минздрав РФ рассматривает заявку на клинические испытания вакцины и по стандартной процедуре задаёт разработчикам дополнительные вопросы, — цитирует сообщение агентство.

Вакцина «Бетувакс-Ков-2» представляет собой субъединичный рекомбинантный препарат. В её основе находятся сферические частицы с поверхностным антигеном коронавируса. Работа по созданию вакцины стартовала летом 2020 года.

Ранее сообщалось, что индийский штамм коронавируса может продолжить мутировать. Об этом заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (штат Вирджиния), доктор биологических наук Анча Баранова.