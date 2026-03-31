31 марта 2026 в 12:52

В Сеченовском университете раскрыли, когда станут выращивать конечности

Выращивание полноценных имплантов, заменяющих конечности, могут начать в России через примерно 50 лет, заявил NEWS.ru заместитель директора по производству в Центре инжиниринговых разработок Сеченовского университета. Он отметил, что сам процесс является сложным из-за трудностей в печати суставов на 3D-принтере.

В будущем, да. Я думаю, лет через 50, наверно, сможем [выращивать конечности], — сказал Пономарев.

Ранее стоматолог Эльмар Бабаев заявил, что ученые занимаются исследованием технологий для выращивания искусственных зубов, которыми в будущем планируют заменить импланты. Но он добавил, что переход этих технологий в клиническую практику остается крайне сложным. Он уточнил, что в ближайшие 5–10 лет не стоит ожидать повсеместного применения такого метода лечения.

До этого врач-онколог, аспирант МНИОИ им. П.А. Герцена отделения реконструктивно-пластической хирургии молочной железы и кожи, эксперт фонда «Онкологика» Умар Хомиди сообщил, что грудные импланты не являются фактором риска развития онкологических заболеваний. В то же время, по его словам, посещение солярия действительно может привести к раку.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как помогают потерявшим зрение бойцам СВО в Подмосковье
Мосгорсуд признал законным ограничение доступа к YouTube в России
Лерчек погасила долг перед ФНС
В ТПП назвали последствия высокой ключевой ставки
Врач озвучила правила составления апрельского гардероба
Отец Маска рассказал о любимом городе в России
Кабмин выделил деньги на поддержку детей военных
Названы тревожные последствия переизбрания Орбана
В Лондоне заявили, что «эталонные» десантники США уже на Ближнем Востоке
Сальдо заявил о мертвой зоне для ВСУ в Херсоне
«Дверь открыта»: Лавров поставил Западу ультиматум для переговоров
Почему не работает Telegram сегодня, 31 марта: замедление, когда заблокируют
Почему не работает WhatsApp 31 марта: где сбои в РФ, будет ли заблокирован
Лавров обвинил США и Израиль в нечестной игре
Юрист рассказала, когда открывается запись в школы
Лыжница Непряева описала атмосферу на Олимпиаде-2026
В MAX появился раздел для упрощенного подключения бизнеса к сервисам
Киберэксперт раскрыл новую схему мошенников с электронными подписями
Украинский дрон взорвался у жилых домов в Эстонии
В ТПП оценили «двухскоростное» регулирование внешней торговли
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

