В Сеченовском университете раскрыли, когда станут выращивать конечности Сеченовский университет: выращивание конечностей в РФ могут начать через 50 лет

Выращивание полноценных имплантов, заменяющих конечности, могут начать в России через примерно 50 лет, заявил NEWS.ru заместитель директора по производству в Центре инжиниринговых разработок Сеченовского университета. Он отметил, что сам процесс является сложным из-за трудностей в печати суставов на 3D-принтере.

В будущем, да. Я думаю, лет через 50, наверно, сможем [выращивать конечности], — сказал Пономарев.

Ранее стоматолог Эльмар Бабаев заявил, что ученые занимаются исследованием технологий для выращивания искусственных зубов, которыми в будущем планируют заменить импланты. Но он добавил, что переход этих технологий в клиническую практику остается крайне сложным. Он уточнил, что в ближайшие 5–10 лет не стоит ожидать повсеместного применения такого метода лечения.

До этого врач-онколог, аспирант МНИОИ им. П.А. Герцена отделения реконструктивно-пластической хирургии молочной железы и кожи, эксперт фонда «Онкологика» Умар Хомиди сообщил, что грудные импланты не являются фактором риска развития онкологических заболеваний. В то же время, по его словам, посещение солярия действительно может привести к раку.