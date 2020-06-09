В Санкт-Петербурге во время пандемии число безработных выросло до 80 тысяч

https://static.news.ru/photo/9a83987c-aa63-11ea-86c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Председатель комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Дмитрий Чернейко сообщил, что число безработных выросло до 80 тысяч человек.

У нас в городе уже больше 80 тысяч зарегистрированных безработных, — отметил Чернейко.

По его словам, в городе открыто около 32 тысяч вакансий. При этом власти ожидают, что количество безработных увеличится до 130 тысяч. Это люди потерявшие места из-за кризиса, который был вызван пандемией COVID-19, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин поддержал предложение Минтруда об увеличении минимального размера пособия по безработице до 4,5 тыс. рублей для россиян, которые не имели подтверждённого дохода. Президент предложил увеличить минимальное пособие по безработице втрое с 1 мая до 1 августа текущего года. А затем продлил этот период до 1 октября.