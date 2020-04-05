В Санкт-Петербурге умер третий пациент с коронавирусом

Третий человек умер от коронавируса в Санкт-Петербурге, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.
Информации о возрасте пациента и наличии сопутствующих заболеваний пока нет. За последние сутки вирус подтверждён у 20 человек в Санкт-Петербурге. Четыре человека полностью выздоровели.
Как писал NEWS.ru, Федеральное правительство перечислило Санкт-Петербургу 3,5 млрд для оснащения городских медучреждений койками для инфицированных коронавирусом. В городе уже имеется 2644 койки для приёма больных. К концу месяца подготовят ещё 2767 коек. Большая часть из них будет оснащена кислородным оборудованием.
На сегодняшний день в России зарегистрировано 5389 случаев коронавируса в 79 регионах. За весь период зафиксировано 45 летальных исходов, выздоровели 355 человек.
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