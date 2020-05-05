В Самаре военные артисты выступили под окнами ветеранов

Военнослужащие Центрального военного округа выступили с мини-концертами под окнами домов, где живут ветераны Великой Отечественной войны. Ансамбль песни и танца побывали у самарских фронтовиков.
Выступления были приурочены к 75-летию победы в Великой Отечественной войне,
Военные солисты исполнили для ветеранов такие песни как «Казаки в Берлине», «Баллада о солдате» и «День Победы». Помимо этого, военнослужащие вручили фронтовикам написанные солдатами и сержантами поздравительные письма.
Зрители подпевали и хлопали, поздравляли ветеранов. Некоторые выставляли у окон фотографии своих родственников — участников Великой Отечественной войны. Песню «День Победы» несколько раз просили исполнить повторно.
Ранее NEWS.ru писал, что певец Лев Лещенко пригласил всех желающих 9 мая исполнить песню «День Победы». Сделать это можно будет на разных языках.
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