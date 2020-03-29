https://static.news.ru/photo/7984490a-71b5-11ea-9482-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Железнодорожное сообщение Калининградской области с остальной частью России продолжается. Однако для проезда необходимо соблюдать определённые условия.

Пересечь границу может только гражданин РФ, проживающий в этом регионе. В качестве подтверждения необходимо иметь отметку о регистрации в паспорте. Даже если билет куплен по загранпаспорту, пассажир должен иметь при себе гражданский паспорт с соответствующими данными, говорится на сайте РЖД.

Как писал NEWS.ru, Правительство России приняло решение о полном закрытии границ государства. С 30 марта прекратится пропуск через железнодорожные, автомобильные, пешеходные, речные и смешанные КПП. Кроме того, будет запрещено пересечение сухопутного участка российско-белорусской границы.

Запрет не распространяется на дипломатов, водителей грузового транспорта, экипажи судов и поездов. Кроме того, выехать из страны смогут граждане РФ, направляющиеся на похороны родственника (при наличии свидетельства о смерти), жители Калининградской области, которые едут домой из другой части РФ по железной дороге (при наличии в паспорте отметки о регистрации на территории региона), а также граждане РФ, живущие в Донбассе.

По последним данным, во всём мире COVID-19 заразились свыше 671 тысячи человек, умерли более 30 тысяч, выздоровели около 145 тысяч. В России к 29 марта зарегистрировано 1534 случая коронавирусной инфекции, 64 человека выписаны из больницы, 8 заболевших скончались.

В Москве число случаев COVID-19 превысило 1000. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Также специалисты наблюдают за состоянием 182 702 россиян. Чиновник пообещал чрезвычайно жёстко контролировать соблюдение карантина горожанами, которые проходят амбулаторное лечение лёгкой формы коронавирусной инфекции.