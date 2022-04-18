В РСТ ответили на вопрос о невозвратных билетах на юг России
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
17:11, 18 апреля 2022
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
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Россияне, чьи рейсы на юг России отменили из-за временного ограничения полётов, могут вернуть полную стоимость своих авиабилетов, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Он подчеркнул, что потраченные средства вернутся полностью даже тем, у кого невозвратный тариф, пишет «Москва 24».
Деньги за билет полностью возвращаются без вычетов и штрафов. Все авиакомпании возвращают эту сумму. Те, у кого невозвратный тариф, тоже могут вернуть деньги. Отказов нет, всем возвращают, — уточнил Барзыкин.
По его словам, для возврата средств необходимо лично обратиться в авиакомпанию или отправить заявку через сайт. К тому же, продолжил Барзыкин, желающие могут задать интересующие их вопросы по телефону. Вице-президент РСТ уточнил, что деньги за билеты обычно возвращаются в течение 1-2 недель.
Ранее Федеральная ассоциация немецкой авиационной промышленности предупредила жителей о повышении стоимости авиабилетов. Причиной стало введение эмбарго на поставки энергоресурсов из России в связи со спецоперацией на Украине.