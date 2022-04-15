В ФРГ повысится стоимость авиабилетов из-за спецоперации на Украине

Федеральная ассоциация немецкой авиационной промышленности предупредила жителей о повышении стоимости авиабилетов. Причиной стало введение эмбарго на поставки энергоресурсов из России в связи со спецоперацией на Украине. Об этом сообщил глава объединения Петер Гербер в интервью медиагруппе Funke.

По словам Гербера, авиационная промышленность Германии в условиях прекращения поставок российской нефти столкнулась бы с ограничениями и более высокими ценами. Он подчеркнул , что граждане должны быть готовы к росту стоимости билетов за перелёты.

Предполагаю, что летать станет дороже. Расходы на керосин растут, однако затраты на инфраструктуру тоже увеличиваются, — сказал Гербер.

При этом он предположил, что авиационная промышленность страны сумеет справиться с трудностями. Гербер подчеркнул, что большая часть используемой промышленностью нефти уже поступает в порты Северного моря, «поэтому эмбарго не должно привести к большим потерям».

В целом Гербер ожидает сохранения высокого спроса на авиаперевозки, даже несмотря на события на Украине.

Ранее представители крупнейшего химического концерна Европы BASF рассказали, что в Германии готовятся к возможным последствиям введения санкций ЕС против поставок российского газа. В пресс-службе компании заявили, что до 40% импорта природного газа в Европе и до 50% импорта газа в Германии приходится на Россию. В концерне российское топливо назвали «незаменимым».