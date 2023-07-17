В РСТ не фиксируют массового оттока туристов после подрыва Крымского моста

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Массового оттока туристов из Крыма после подрыва моста не зафиксировано, сообщил NEWS.ru вице-президент российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Такой вывод он сделал из-за отсутствия частой отмены бронирований отелей. Эксперт добавил, что Крым пока единственный российский курорт, который снижает цены, а не наоборот.

Массового оттока туристов не наблюдается. Уже сейчас все поезда по Крымскому мосту идут, по размещению объектов тоже нет изменений. <...> Гостиничная сеть города и так не перегружена, поэтому проблем с размещением туристов возникнуть не должно. Сейчас большой отмены бронирования в отелях мы не видим. Как показали предыдущие данные, после подрыва моста провала в турах не было, к тому же летний сезон короткий, и он уже в разгаре, — сказал Барзыкин.

Он отметил, что в ближайшее время будут ограничения, касающиеся автопередвижений, но можно использовать паром как альтернативу, транспортная логистика если и нарушена, то не так критично, как при пошлом подрыве.

Ранее президент РСТ Илья Уманский заявил, что туристам, находящимся на территории Крыма, готовы бесплатно продлить проживание в отелях. По его словам, в ближайшие два дня из региона должны выехать около 20 тысяч туристов.