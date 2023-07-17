Отельеры Крыма бесплатно продлят туристам проживание после ЧП на мосту Глава РСТ Уманский заявил, что туристам в Крыму бесплатно продлят проживание в отелях

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Туристам, находящимся на территории Крыма, готовы бесплатно продлить проживание в отелях, рассказал ТАСС президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. По его словам, в ближайшие два дня из региона должны выехать около 20 тысяч туристов.

Все отельеры заявляют о том, что они готовы пойти навстречу и вопросы продления размещения решить для людей. Если у туристов закончились средства или нет возможности продлеваться, я думаю, что там все будет оказано им на безвозмездной основе, — рассказал он.

Глава организации также подчеркнул, что сейчас специалисты не наблюдают отмены бронирований со стороны туристов. В настоящее время говорить об аннуляциях рано, считает он.

Я думаю, что, конечно, они будут. Они будут из-за туристов, которые сейчас не могут добраться, очевидно, — объяснил Уманский.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов ранее посоветовал жителям и гостям региона воздержаться от поездок через Крымский мост. Он предложил им выбирать альтернативные маршруты через новые регионы в целях безопасности. Движение по мосту в настоящее время остановлено.

В свою очередь глава крымского парламента Владимир Константинов обвинил в произошедшем ЧП руководство Украины. Он подчеркнул, что организаторы предполагаемого взрыва забыли о том, что Крымский мост является гражданским объектом. По словам Константинова, виновных ждет «удар возмездия».