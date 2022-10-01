В РПЦ заявили о заморозке отношений с католической церковью Митрополит Антоний обвинил папу римского в «карикатурном» пересказе беседы с главой РПЦ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отношения Русской православной церкви (РПЦ) с Римско-католической церковью практически заморожены, заявил митрополит Волоколамский Антоний. В эфире телеканала «Россия 24» священнослужитель напомнил, что последние переговоры предстоятеля РПЦ с папой состоялись в марте в онлайн-режиме.

По словам митрополита Антония, несмотря на то, что переговоры носили «благожелательный характер», после нее вышло интервью понтифика, в котором, как указал представитель РПЦ, понтифик в «карикатурной» форме пересказал беседу и допустил непозволительные выражения в адрес главы русской православной церкви.

После состоявшихся переговоров папы римского с патриархом в РПЦ сообщили, что до конца 2022 года они встретятся в очном формате. Однако в интервью понтифик отказался от встречи.

(Папа римский. — NEWS.ru) сообщил о том, что встреча не состоится и что, в общем, он никуда не поедет, — заявил Антоний.

В РБК предположили, что митрополит имеет в виду опубликованное в мае интервью папы римского для итальянской газеты Corriere della Sera. Тогда понтифик заявил, что их переговоры в формате видеоконференции продлились 40 минут. В течение 20 минут, как указал папа римский, патриарх «с бумажки зачитывал все оправдания спецоперации на Украине».

Я выслушал его и сказал: я ничего не понимаю. Брат, мы не чиновники, мы должны использовать язык не политики, а Иисуса. <...> Патриарх не может быть мальчиком-прислужником (президента РФ. — NEWS.ru) Владимира Путина, — заявил Франциск.

В беседе с газетой папа римский напомнил, что в июне он планировал встретиться с патриархом Кириллом.

В отделе внешних связей Московского патриархата раскритиковали тональность, которую папа римский избрал в интервью.

Такие высказывания вряд ли будут способствовать налаживанию конструктивного диалога между Римско-Католической и Русской Православной Церквами, который особенно необходим в нынешнее время, — сообщили в РПЦ.

Ранее председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) предположил, что площадкой для предполагаемой встречи патриарха Кирилла и папы римского Франциска мог бы стать Иерусалим. Он отметил, что эта встреча была бы «важной и полезной», однако в настоящее время «мяч на стороне Ватикана».