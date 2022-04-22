В РПЦ заявили, что получают сообщения о готовящихся на Пасху провокациях

Председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что Церкви поступают сообщения о готовящихся в пасхальную ночь провокациях со стороны Украины. В РПЦ молятся, чтобы «Господь не допустил совершиться подобной трагедии», рассказал он в интервью телеканалу «Москва 24».

Я уже говорил, что такие планы может вынашивать только враг рода человеческого. <...> Молимся, чтобы этого не произошло, чтобы Господь остановил замыслы провокаторов и не допустил совершиться подобной трагедии, способной привести к многочисленным жертвам среди мирных жителей, — сказал Легойда.

Ранее в Минобороны РФ обвинили США в подготовке провокации с использованием химического, биологического или ядерного оружия на территории Украины против российских военных. Представители ведомства уверены в том, что этот план в Штатах разработали в ответ на «успехи России» в ходе военной операции на Украине.