18+

Рубрики

Медиа

Архив

В России каждые четыре минуты происходит новое ДТП

Портативный 3D-сканер облегчит жизнь не только инспекторам полиции, но и водителям

Общество

В РПЦ заявили, что получают сообщения о готовящихся на Пасху провокациях

19:31, 23 апреля 2022
В РПЦ заявили, что получают сообщения о готовящихся на Пасху провокациях Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда Фото: Александр Натрускин/РИА Новости
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что Церкви поступают сообщения о готовящихся в пасхальную ночь провокациях со стороны Украины. В РПЦ молятся, чтобы «Господь не допустил совершиться подобной трагедии», рассказал он в интервью телеканалу «Москва 24».

Я уже говорил, что такие планы может вынашивать только враг рода человеческого. <...> Молимся, чтобы этого не произошло, чтобы Господь остановил замыслы провокаторов и не допустил совершиться подобной трагедии, способной привести к многочисленным жертвам среди мирных жителей,сказал Легойда.

Ранее в Минобороны РФ обвинили США в подготовке провокации с использованием химического, биологического или ядерного оружия на территории Украины против российских военных. Представители ведомства уверены в том, что этот план в Штатах разработали в ответ на «успехи России» в ходе военной операции на Украине.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео