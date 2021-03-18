В РПЦ выступили против отмены бесплатной парковки по воскресеньям в Москве

https://static.news.ru/photo/4f5c994e-a905-11e9-b8b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Отмена бесплатной парковки по воскресеньям в центре Москвы ухудшит положение прихожан Русскjq православной церкви. Об этом заявил заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. По его мнению, необходимо выработать приемлемый режим работы паркингов.

Власти столицы ранее объявили об отмене бесплатной парковки с 5 апреля на 193 улицах города. При этом стоимость тарифа возрастёт на указанных территориях до 380 рублей в час. СМИ уточняют, что рядом с некоторыми социальными объектами. включая церкви, предусмотрена бесплатная круглосуточная парковка, однако количество машиномест ограничено.

По мнению Вахтанга Кипшидзе, невозможность припарковать свой автомобиль близ храма в центре города на время воскресного богослужения существенно ухудшит положение прихожан РПЦ, особенно семей с детьми.

Для многих это станет непреодолимым препятствием для посещения богослужений в этом храме, заставит сменить приход, разрушит социальные связи, которые формируются десятилетиями, — написал представитель РПЦ в своём Telegram-канале.

Кипшидзе отметил, что храмы и монастыри в центре города исторически являются точкой притяжения для тысяч верующих каждое воскресенье, в связи с чем решение Департамента транспорта Москвы стоит поставить под сомнение.

Убежден, что ничто не мешает разработать такой формат работы парковок, который не будет наносить ущерба верующим и храмам, — резюмировал Вахтанг Кипшидзе.

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