РПЦ заявила о своём сложном материальном положении

https://static.news.ru/photo/c85d0c28-809d-11ea-9cf9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Русская православная церковь (РПЦ) находится в сложном материальном положении из-за последствий распространения коронавируса. Об этом сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Он отметил, что ситуация экономически тяжёлая и она, естественно, сказывается и на храмах. При этом в епархиях готовят меры поддержки наиболее пострадавших приходов.

Надо понимать, что общецерковный бюджет тоже складывается из пожертвований, поэтому церковь сейчас тоже находится в сложной ситуации, — цитирует его ТАСС.

Он уточнил, что священнослужитель и его семья живут исходя из того, что ему жертвует на приход и рассказал о случаях, когда прихожане просили у священника номер карты чтобы поддержать духовенство своего храма.

Как писал NEWS.ru, глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий (Смирнов) россиянам наказ собирать милостыню во время карантина, но не деньги, а «горсточку крупы».