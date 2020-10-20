В РПЦ озвучили причину смерти протоиерея Смирнова

https://static.news.ru/photo/afe5751e-136d-11eb-a1fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Представитель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Фёдор Лукьянов назвал причину смерти протоиерея Дмитрия Смирнова.

По его словам, кончина Смирнова не связана с коронавирусом.

Это было хроническое заболевание, которым он болел давно, — отметил он в комментарии для ТАСС.

Как писал NEWS.ru, Димитрий Смирнов умер на 70-м году жизни. Месяц назад появилась информация, что протоиерея госпитализировали в реанимацию, так как у него наблюдались все признаки коронавирусной инфекции. Близкие решили не рисковать и обратились за помощью к медикам, те после осмотра священника приняли решение о его госпитализации.

Смирнов известен своими категорическими высказываниями по общественным опросам. Он выступал против ЭКО, заверяя, что так вырастают больные поколения. ​Также священник резко высказывался о гражданских жёнах.