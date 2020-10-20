В РПЦ озвучили причину смерти протоиерея Смирнова

Представитель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Фёдор Лукьянов назвал причину смерти протоиерея Дмитрия Смирнова.
По его словам, кончина Смирнова не связана с коронавирусом.
Это было хроническое заболевание, которым он болел давно, — отметил он в комментарии для ТАСС.
Как писал NEWS.ru, Димитрий Смирнов умер на 70-м году жизни. Месяц назад появилась информация, что протоиерея госпитализировали в реанимацию, так как у него наблюдались все признаки коронавирусной инфекции. Близкие решили не рисковать и обратились за помощью к медикам, те после осмотра священника приняли решение о его госпитализации.
Смирнов известен своими категорическими высказываниями по общественным опросам. Он выступал против ЭКО, заверяя, что так вырастают больные поколения. Также священник резко высказывался о гражданских жёнах.
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