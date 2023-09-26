В РПЦ осудили издевательства над приемной дочерью из-за «беса пьянства»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

РПЦ осуждает избиения детей под любым предлогом, а также лишение их пищи и другие издевательства, рассказал NEWS.ru зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Таким образом он прокомментировал сообщения СМИ о семье из Томской области, где приемная шестилетняя дочь подвергалась побоям ради изгнания «беса пьянства».

Избиение не может считаться каким-либо средством решения духовных проблем. Церковь выступает против избиения детей под любым предлогом. И тем более против лишения детей пищи. Никакую духовную цель подобные издевательства не могут под собой иметь, — отметил Кипшидзе.

Ранее в Томской области приемная мать довела шестилетнюю девочку до клинической смерти. Женщина постоянно издевалась над детьми: выворачивала дочери конечности, ставила несовершеннолетних под холодный душ, била ремнем и оставляла без еды. Еще одна девушка, покинувшая эту семью после совершеннолетия, также рассказала о насилии и написала заявление в полицию.

По данным MK.RU, женщина решила избавить дочь от «беса пьянства», так как девочку изъяли из семьи, страдающей алкоголизмом.

Ранее уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала NEWS.ru, что детей не станут возвращать в ту семью, где приемная мать довела шестилетнюю девочку до клинической смерти. По ее словам, все факты жестокого обращения над несовершеннолетними в данном случае налицо. Кроме того, у уполномоченных органов появился ряд вопросов относительно того, почему издевательства над детьми не были выявлены на протяжении достаточно долгого времени.