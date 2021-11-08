В РПЦ обратились к авторам «откровенных» фото на фоне храмов

Уважать чувства верующих призвали в РПЦ фотографирующихся в «откровенном» виде на фоне храмов, мечетей и исторических мест. Об этом пишет в своём Telegram-канале председатель синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

По его словам, в последнее время в соцсетях стали пoявляться фотографии, где храмы, мечети и другие значимые исторические меcта и постройки молодые люди использовали в качестве декораций для cвоих «откровенных», «непристойных» фото, что оправдывается «свободой в свободной cтране».

С сожалением допускаю, для некоторых наших сограждан все храмы и исторические здания не несут никакого смысла и ценности, кроме декоративной. Более того, соцсети тоже оказывают своеобразный эффект: онлайн обезличивает аудиторию по другую сторону экрана. Человек забывает, что его подписчики или случайные зрители тоже люди, живые и способные чувствовать, — написал Легойда.

Он призвал общество к сплочению на основе взаимного уважения и привёл в пример флешмоб «#нафонехрама», в котором православные прихожане делятся фотографиями из своей повседневной духовной жизни.

29 октября мировой суд Тверского района в Москве приговорил к 10 месяцам колонии блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову за провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного на Красной площади.

Также попала под уголовное преследование модель Лолита Богданова, опубликовавшая видео, на котором она оголяет грудь на фоне того же храма. Ещё одну девушку задержали в Санкт-Петербурге за фото в трусах на фоне Исаакиевского собора.