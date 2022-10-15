В РПЦ не поддержали причисление Жириновского к лику святых Член РПЦ Кипшидзе: петиция с просьбой причислить Жириновского к лику святых неуместна

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Владимир Жириновский

Русская православная церковь (РПЦ) не поддержала намерение некоторых россиян причислить основателя ЛДПР Владимира Жириновского к лику святых, сообщил зампред Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом Вахтанг Кипшидзе. Ранее на сайте Change.org появилась петиция с соответствующей просьбой. Кипшидзе счел данную петицию неуместной.

Петиция — это способ действия, который не имеет ничего общего с церковными канонами и церковными традициями. Церковь не обязана реагировать на любую такую политическую инициативу, — заявил Кипшидзе.

Ранее в пресс-службе фракции ЛДПР ответили на размещение петиции, объяснив просьбу о причислении Жириновского к лику святых тем, что политик оказался «героем своего времени». Представители политического объединения уверены, что Жириновский получил статус «пророка современности» в народе.

Мы рады, что его многочисленные сторонники ищут способы увековечить его, добиться его признания. Мы в ЛДПР тоже прикладываем усилия, чтобы имя Владимира Вольфовича осталось в веках, например, в топонимике разных городов, как в Москве, где в его честь уже названа улица, — сообщили в пресс-службе ЛДПР.

Ранее издание KP.RU обращало внимание на то, что Жириновский в 2019 году «предсказал» конец Украины и прекращение ее существования в качестве государства в случае взрыва Крымского моста. Также политик делал заявление насчет того, что прошедшие в 2019 году выборы на Украине были последними.