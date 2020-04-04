В РПЦ надеются, что власти не станут ограничивать передвижение священников

https://static.news.ru/photo/205ed17c-767b-11ea-b45f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представители Русской православной церкви надеются, что в связи с введённым режимом самоизоляции из-за пандемии коронавируса власти не станут ограничивать свободное перемещение священнослужителей. Об этом сообщил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

По его словам, богослужения в храмах будут продолжаться несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию. Легойда заявил, что в РПЦ надеются на понимание со стороны властей.

Мы надеемся на понимание в вопросе о возможности свободного передвижения священнослужителей — как до храма, так и до жилища тех прихожан, кто вынужден оставаться дома и желает принять таинства Церкви. При посещении верующих на дому священники, разумеется, соблюдают все меры предосторожности, — цитирует Легойду РИА Новости.

Также представитель РПЦ заметил, что в условиях пандемии коронавируса деятельность служителей церкви не менее важна, чем работа врачей.

Как ранее писал NEWS.ru, Легойда заявил, что пасхальные богослужения в храмах 19 апреля в любом случае совершаться будут. Количество же присутствующих на них верующих будет определяться в каждом регионе в зависимости от эпидемиологической обстановки.