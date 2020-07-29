В Ростуризме рассказали, кто сможет получить компенсацию за туры по России

https://static.news.ru/photo/e8ec27a4-d17d-11ea-b9c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Возврат части средств за путешествия по России в рамках программы кешбэка будет возможен только в случае приобретения путёвки в Интернете и оплаты картой «Мир». Об этом сообщили в Ростуризме.

Вы можете оплатить путешествие только на странице туроператора или гостиницы в Интернете. Наличная оплата или оплата через банковский терминал в офисах туркомпаний или гостиниц в рамках данной программы невозможны, — цитирует ТАСС заявление ведомства.

Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова рассказала об условиях получения компенсаций на приобретение туров по РФ. Возврат может составлять от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от стоимости путёвки, но она не должна быть дешевле 25 тысяч. Программа стартует с начала августа и продлится до конца года. В ней смогут участвовать россияне, тур которых длится не менее пяти дней. При этом, как отметила Догузова, приветствуются межрегиональные маршруты.

В рамках программы можно будет приобрести как пакетные туры, так и отдельно проживание, если путешественники добираются до места отдыха своим ходом. Деньги будут автоматически начисляться заявителю на банковскую карту «Мир» в срок от пяти минут до пяти дней. Если такой карты нет, то турист сможет её оформить бесплатно, подчеркнула глава ведомства.

Градация компенсаций следующая: 5 тысяч рублей — за тур стоимостью от 25 тысяч до 50 тысяч рублей, 10 тысяч — от 50 тысяч до 75 тысяч рублей и 15 тысяч — за путёвки от 75 тысяч рублей. Выплаты туристы смогут получить только после того, как предъявят соответствующие документы.

О новой программе объявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, на выплату компенсаций бюджет выделяет 15 млрд рублей. Власти считают, что это приведёт к росту поездок по стране и поможет поддержать испытывающую из-за пандемии коронавируса трудности туротрасль.

До этого туркомпании запустили чартеры по направлениям России, в которых массовые путешествия не развиты. Ростуризм рассчитывает на два миллиона поездок в такие регионы. В их число вошли Бурятия, Хакасия, Алтай и Калининградская область, писал NEWS.ru.