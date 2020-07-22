В Ростуризме раскрыли подробности кешбэка за туры по России

https://static.news.ru/photo/adeeb6ce-cc34-11ea-bcce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова рассказала об условиях получения компенсаций на приобретение туров по России. Возврат может составлять от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от стоимости путёвки, но она не должна быть дешевле 25 тысяч.

Программа стартует с начала августа и продлится до конца года. В ней смогут участвовать россияне, тур которых длится не менее пяти дней. При этом, как отметила Догузова, приветствуются межрегиональные маршруты.

В программе примут участие все регионы — от Калининграда до Владивостока. При этом поездки в часть регионов, например в Крым и Краснодарский край, которые пользуются повышенным спросом в августе, будут доступны со скидкой начиная с октября, — сообщила она журналистам.

В рамках программы можно будет приобрести как пакетные туры, так и отдельно проживание, если путешественники добираются до места отдыха своим ходом. Деньги будут автоматически начисляться заявителю на банковскую карту «Мир» в срок от пяти минут до пяти дней. Если такой карты нет, то турист сможет её оформить бесплатно, подчеркнула глава ведомства.

Градация компенсаций следующая: 5 000 рублей — за тур стоимостью от 25 000 до 50 000 рублей, 10 тысяч — от 50 000 до 75 000 рублей и 15 тысяч — за путёвки от 75 000 рублей. Выплаты туристы смогут получить только после того, как предъявят соответствующие документы.

О новой программе сегодня объявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, на выплату компенсаций бюджет выделяет 15 млрд рублей. Власти считают, что это приведёт к росту поездок по стране и поможет поддержать испытывающую из-за пандемии коронавируса трудности туротрасль.

До этого туркомпании запустили чартеры по направлениям России, в которых массовые путешествия не развиты. Ростуризм рассчитывает на два миллиона поездок в такие регионы. В их число вошли Бурятия, Хакасия, Алтай и Калининградская область.

При этом в Российском союзе туриндустрии (РСТ) сообщили, что россияне сократили расходы на отдых в 2020 году на 20%. По статистике специалистов РСТ, число туристов сократилось на 30%, писал NEWS.ru.