За отдых в России туристы получат компенсации 5–15 тыс. рублей

https://static.news.ru/photo/84693cf0-cbf5-11ea-a8c8-fa163e074e61_660.jpg Калининград Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Туристы, которые до конца 2020 года решат отдохнуть в России, получат частичную компенсацию своих расходов. Она составит от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Сумма возврата средств туристам составит от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура. Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года решат отдохнуть именно в российских регионах, их список уже составлен Ростуризмом, — цитирует ТАСС Мишустина.

Премьер-министр добавил, что на эти цели будет выделено 15 млрд рублей. По его словам, туристическая отрасль находится сейчас в сложном положении и её нужно не только поддержать, но и обеспечить условия для развития. Он также напомнил, что туроператорам уже предоставлены субсидии в размере около 3,5 млрд рублей. Особо Мишустин выделил направление экологического туризма. По словам премьера, в 2019 году в России было создано пять новых особо охраняемых территорий.

Рассчитываем, что развивая это направление, мы приучим людей бережно относиться к природе, — подчеркнул Мишустин.

Как писал NEWS.ru, в Российском союзе туриндустрии (РСТ) сообщили, что россияне сократили расходы на отдых в 2020 году на 20%. По статистике специалистов РСТ, число туристов сократилось на 30%. Те, кто решился на отдых в этом году, уменьшили расходы на авиаперелёты, проживание и дополнительные услуги. Однако, как сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), те, кто предпочитает более дорогой отдых, свои расходы не уменьшили. В РСТ отметили, что в Москве, Сочи и Санкт-Петербурге зафиксирован рост спроса на четырёх- и пятизвёздочные отели. Вице-президент АТОР Дмитрий Горин сообщил, что авиакомпании предложили пассажирам скидки от 30% до 50%. Средний чек бюджетного тура составил 30 тысяч рублей, а премиального — 90 тысяч рублей.