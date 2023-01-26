В Ростовской области похитили более 63 млн рублей при изготовлении ракет

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Ростовской области выявлены хищения на сумму более 63 млн рублей при заключении госконтрактов на производство составной части тактической ракеты, передает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

В ведомстве пояснили, что подозреваемыми по делу являются гендиректор АО «Звезда-Стрела», руководитель 222-го военного представительства Минобороны России и глава ООО «ТПК «Горизонт» - ООО «Таганрогский литейный завод». По версии следствия, они при составлении госконтрактов умышленно завышали себестоимость части ракеты, чтобы похитить образовавшиеся в результате разницы средства.

В ФСБ добавили, что на счету подозреваемых есть и другие эпизоды преступной деятельности. Общий ущерб, причиненный их действиями, составляет 80 млн рублей.

Ранее сообщалось, что экс-гендиректор ФГУП «Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева» Андрей Калиновский обвиняется в хищении почти 400 млн рублей. Согласно материалам уголовного дела, с его подачи были заключены восемь заведомо невыгодных для организации контрактов под предлогом технических работ. Калиновский находится за пределами России, он объявлен в международный розыск, а Савеловский суд Москвы вынес постановление о его заочном аресте.