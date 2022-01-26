В Ростехнадзоре назвали причины аварии на шахте «Листвяжная»

Причинами аварии на шахте «Листвяжная» в ноябре 2021 года могли стать грубые нарушения правил безопасности, нарушение правил эксплуатации технических устройств, ошибки в проектировании и пронос в шахту запрещённых для использования телефонов. Об этом на круглом столе в Госдуме сообщил замначальника управления по надзору в угольной промышленности Ростехнадзора Сергей Никитин. По его словам, комиссия по расследованию причин аварии на шахте закончит работу примерно к 15 февраля, сообщает ТАСС.

Причины [аварии] я могу в общих чертах назвать. Это грубые нарушения правил безопасности, которые сегодня действуют, это фальсификация работы системы аэрогазового контроля, это отключение автоматической газовой защиты, — сказал он.

Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошёл 25 ноября 2021 года. В момент происшествия под землёй находились 285 горняков. В результате аварии погиб 51 человек — 46 горняков и пятеро спасателей, работавших на месте ЧП.

После этого происшествия на российских шахтах прошли массовые проверки. В ходе них были выявлены тысячи нарушений, к дисциплинарной и административной ответственности привлечены более 500 человек.

Ранее сообщалось, что Росприроднадзор дал год на устранение выявленных нарушений. Ведомство обнаружило несоблюдение объёмов фактической добычи угля техническому проекту, сейчас разрабатывается новая документация, соответствующая нормативным требованиям.