В Росстате объяснили данные об участии в переписи больше 100% россиян

Росстат действительно собрал информацию более чем о 100% переписавшихся во время Всероссийской переписи населения, подтвердил глава ведомства Павел Малков. По его словам, в этих сведениях нет парадокса, потому что это «очень сырые данные» сразу из четырёх источников — от переписчиков, с портала госуслуг, анкет на режимных объектах и из административных данных, пишет РБК.

Количество полученных результатов сравнивалось с оценкой численности населения России на 1 августа 2021 года, объяснил Малков. При этом он признал, что было «методологически некорректно» называть цифру, которая отражает только «процент исполнения организационного плана сбора данных».

Пока это очень сырые данные, которые ещё предстоит обработать. Например, дублирование переписных листов — явление, распространённое сплошь и рядом. Кто-то переписался с переписчиком, потом передумал и ещё через «Госуслуги» поучаствовал, — рассказал он.

Также распространено явление, когда родители переписывают прописанных в квартире детей, которые давно съехали. В связи с этим Росстату предстоит быстро обработать большой массив данных разной степени достоверности.

После обработки всех поступивших данных мы представим точную информацию по каждому источнику: сколько человек переписались с помощью переписчиков дома, на портале госуслуг, на переписных участках, — добавил он.

14 ноября заместитель главы Росстата Павел Смелов заявил «Коммерсанту», что, по предварительным подсчётам, «число переписавшихся составило больше 100%».

Перепись населения проходила в России с 15 октября по 14 ноября, а в ряде труднодоступных регионов она завершится 20 декабря. В ней также принял участие президент Владимир Путин. Он зафиксировал информацию о себе на портале госуслуг и призвал граждан последовать его примеру.