В Россию перестали завозить санкционные продукты

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С февраля по апрель 2022 года Федеральная таможенная служба (ФТС) не зафиксировала ни одного случая завоза санкционных продуктов питания на территорию России. Как сообщает «Газета.Ru», этому способствовали принятые ведомством меры по борьбе с контрабандой.

С февраля по апрель 2022 года ФТС не фиксирует фактов ввоза в страну санкционной продукции. В последние годы наблюдается общая тенденция к сокращению объёмов её ввоза в Россию. Этому способствовали мероприятия, направленные на противодействие ввозу санкционных товаров — меры по борьбе с контрабандой, которые реализуют ФТС и другие надзорные органы, — сообщает пресс-служба ведомства.

В ФТС добавили, что им удалось перекрыть основной канал, по которому санкционные товары попадали в Россию. Стало известно, что наибольшую часть контрабанды завозили в страну через Белоруссию, которая теперь ввела контрсанкции в ответ на политику Евросоюза.

Ранее глава Федеральной таможенной службы Владимир Булавин заявил, что легализация параллельного импорта не отразится на ввозе оригинальных товаров в Россию. По его словам, новшества, утверждённые правительством РФ, не откроют границы для транспортировки поддельной продукции и реплик, а, наоборот, сыграют на руку потребителям, которые смогут приобрести качественные товары.