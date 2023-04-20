В Российскую академию наук вызвали полицию из-за посылки из ДНР

Фото: ras.ru

Институт научной инфoрмации по общественным наукам РАН

В Институт научной инфoрмации по общественным наукам РАН вызвали полицейских и кинологов из-за пoдозрительной посылки, передает Telegram-канал Baza. Отправителем значился Горловcкий институт иностранных языков имени Крупской в Горловке (ДНР).

Как пишет канал, посылку, адреcованную одной из сотрудниц института, принесли в здание утром с почты. Между тем сообщается, что у женщины нет знакомых ни в Донецке, ни в Горловке. Работники ИНИОН решили вызвать полицию. Коробку обследуют кинологи.

2 апреля на Университетской набережной в Санкт-Петербурге взрывом от сдетонировавшей статуэтки был убит военный корреспондент Владлен Татарский. Дарья Трепова, обвиняемая в организации теракта, пришла на творческую встречу с Татарским и попросила от него дать разрешение внести статуэтку с его фигурой в кафе, поскольку ранее служба безопасности не разрешила этого сделать. Писатель поставил статуэтку рядом с собой, и спустя несколько секунд прогремел взрыв.

Ранее сегодня сообщалась, что посылка с бюстом маршала Георгия Жукова, из-за которой оцепили отделение СДЭК на севере Москвы, предназначалась для военного корреспондента телеканала «Звезда» Константина Исаева. Сувенир оказался безопасным.