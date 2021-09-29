В российском городе могут ввести лимит на животных

Мэр Саратова Михаил Исаев предложил ограничить количество домашних животных, которых содержат жители города. По его словам, эта мера нужна для сокращения числа бездомных животных на улицах — очень часто люди выбрасывают своих питомцев. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

Это предложение было сформулировано в рамках общения с коллегами из других городов, — отметил мэр.

Особенно часто бродячие животные встречаются в частном секторе, на стройках и на автостоянках. Исаев подчеркнул, что в первую очередь стоит установить лимит именно на собак. В настоящее время Ассоциация городов Поволжья разрабатывает нормативы для возможных ограничений.

Ранее юрист Дмитрий Аграновский пояснил, что решение Верховного суда, запрещающее разводить на участках в СНТ домашних животных, не ограничивается только традиционно деревенскими питомцами: курами, козами, кроликами и т. д. Согласно закону, в этот перечень также входят собаки и кошки.