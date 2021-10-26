В России значительно вырос спрос на некоторые виды лекарств

В связи с резким ростом заболеваемости COVID-19 в России значительно увеличился спрос на лекарства, упоминаемые в рекомендациях Минздрава по профилактике, диагностике и лечению симптомов коронавируса. В общей сложности спрос повысился на 51%, а на некоторые препараты — почти на 200%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные системы маркировки «Честный знак».

В частности, на препараты ремдесивир и сарилумаб спрос в аптеках вырос на 157% и 198% соответственно. Эти лекарства Минздрав рекомендует применять при патологиях лёгких. При этом в ведомстве подчёркивают, что назначаются они при определённых условиях в зависимости от состояния пациента.

Повысился спрос на антибиотики, жаропонижающие и противовирусные препараты — апиксабан (58%), парацетамол (34%), дексаметазон (47%) и другие. Россияне также стали больше приобретать антикоагулянты — далтепарин натрия (39%), эноксапарин натрия (43%).

Ранее сообщалось, что из-за ухудшения ситуации с коронавирусом среди россиян увеличился спрос на вакцинацию в платных медицинских учреждениях. В октябре граждане РФ сделали на 68% больше прививок, чем в сентябре. Чаще всего россияне покупали услуги вакцинации однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» или одним из компонентов «Спутник V».