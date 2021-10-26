В России вырос спрос на платные прививки против COVID-19

Среди россиян увеличился спрос на вакцинацию в платных медицинских учреждениях. Причиной стало ухудшение ситуации с коронавирусной инфекцией. В октябре граждане РФ сделали на 68% больше прививок, чем в сентябре. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Чек Индекс», результаты которых приводит РИА Новости.

Эксперты сравнили продажи за первые две декады сентября и октября. В результате выяснилось, что за первые 20 дней октября граждане сделали на 68% больше покупок услуг вакцинации, чем месяцем ранее.

Если сравнивать с аналогичным периодом июля, рост числа купленных прививок с середины лета составил 425% (в пять раз больше), — сообщили эксперты.

Чаще всего россияне покупали услуги вакцинации однокомпанентной вакциной «Спутник Лайт» или одним из компонентов «Спутник V». Сама услуга, как правило, включает осмотр врача и введение препарата, в то время как сама по себе вакцина является бесплатной. Средний чек на услугу составил 1100 рублей. Более половины продаж пришлось на столичный регион.

По словам авторов исследования, на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки высокий потребительский интерес в этом направлении объясняется стремлением покупателя избежать очередей и быть под контролем врачей до и после прививки.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в скором времени в России будет зарегистрирована детская вакцина против коронавирусной инфекции. В настоящее время специалисты проводят фармакологическую экспертизу препарата.