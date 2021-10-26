Гинцбург сообщил о скорой регистрации детской вакцины от COVID-19

В скором времени в России будет зарегистрирована детская вакцина против коронавирусной инфекции. В настоящее время специалисты проводят фармакологическую экспертизу препарата. Об этом заявил в беседе с РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Сейчас работают эксперты: проводится фармакоэкспертиза. Надеюсь в скором времени на положительное решение о регистрации, — рассказал Гинцбург.

Ранее в Минздрав России поступил пакет документов на регистрацию вакцины для профилактики COVID-19 у подростков «Гам-КОВИД-Вак-М» от НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. В случае регистрации препарата вакцинация подростков станет добровольной, её будут делать с согласия родителей или законных представителей.

Ранее Гинцбург сообщал, что вакцина для детей может получить название «Спутник М», где «М» будет означать «для маленьких».

Ранее руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра им. Гамалеи Владимир Гущин заявил, что в России не было зафиксировано летальных исходов в результате острой реакции на введение вакцины от коронавируса.