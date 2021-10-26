Учёный заявил об отсутствии смертей после вакцинации от COVID в России
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
01:23, 27 октября 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
В России не было зафиксировано летальных исходов в результате острой реакции на введение вакцины от коронавируса. Об этом в эфире Первого канала заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин.
Сейчас, когда мы говорим о том, что более сотни миллионов человек получили прививку, мы знаем, что нежелательные явления — это единичные случаи на миллион случаев, на миллион проставленных вакцин. В Российской Федерации в результате острой реакции на введение прививки не умер еще никто, — сообщил учёный.
По словам Гущина, технологически российские разработчики вакцины могут менять её для каждого нового штамма, однако в этом нет необходимости, поскольку старая вакцина работает эффективно и «менять её не имеет смысла».
Мы имеем данные когортного исследования, которые показывают, что эффективность защиты «Спутника V» от клинически выраженного ковида у нас 83%, эффективность защиты от госпитализации 90%, защита от смерти 95% — это новый дельта-штамм и его дочерние линии, которые циркулируют в Москве с июня этого года, — подчеркнул учёный.
Ранее американские эксперты призвали вакцинировать от COVID детей 5–11 лет.