Учёный заявил об отсутствии смертей после вакцинации от COVID в России

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Все симптомы гриппа появляются при заболевании коронавирусом, поэтому отличить две инфекции без проведения соответствующих исследований невозможно. Об этом заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский в эфире телеканала «Украина».

Нет ни одного симптома, который есть только при гриппе и никогда не будет при коронавирусной инфекции, — подчеркнул Комаровский. В качестве примера медик привёл наиболее распространённые симптомы коронавируса — потерю...