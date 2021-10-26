Американские эксперты призвали вакцинировать от COVID детей 5–11 лет

Вакцинацию от коронавируса детей в возрасте 5–11 лет рекомендовала экспертная комиссия медицинского регулятора США FDA. Об этом сообщает РИА Новости.

За то, что выгоды от прививки вакциной Pfizer перевешивают риски, проголосовали 17 из 18 членов комиссии Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Один воздержался.

На обсуждение экспертов был вынесен вопрос: «Опираясь на совокупность доступных научных данных, можно ли считать, что выгоды от прививки от COVID-19 Pfizer/BioNTech при применении двух доз (по 10 миллиграммов каждая с интервалом в три недели) перевешивают риски использования среди детей в возрасте 5–11 лет?»

Обсуждение того же вопроса с экспертами другого регулятора — Центра по контролю и профилактике заболевания (CDC) — запланировано на 2-3 ноября.

В случае одобрения прививка окажется доступна для 28 млн детей. В настоящее время в Белом доме работают над тем, чтобы приступить к вакцинации в кратчайшие сроки после разрешения CDC.

Ранее эксперт рассказал, кому не следует вакцинироваться от коронавируса.