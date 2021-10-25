Эксперт рассказал, кому не следует вакцинироваться от коронавируса

При очень высоком титре антител прививка от коронавируса может негативно повлиять на способность организма сопротивляться COVID-19. Об этом в интервью РИА Новости сообщила профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.

Баранова подчеркнула , что она не уверена, что при высоком титре антител от вакцинации не будет никакого вреда. Биолог привела гипотетический пример, при котором человек с высоким титром антител (более 1,5 тысячи BAU/мл) делает прививку ради справки о выезде в европу.

В организм его попадает антиген, сначала немного, а потом больше, больше... Процесс нейтрализации антигена, при котором антитела тратятся, конкурирует с процессом распознавания антигена и пробуждением клеток памяти, при котором антитела вырабатываются, — сказала Баранова.

По её мнению, в результате может сложиться ситуация, при которой антитела будут потрачены на нейтрализацию антигена, он будет эффективно «убит», но до клеток памяти сигнал не дойдёт, в результате чего новые антитела вырабатываться не будут.

Я считаю, что перед ревакцинацией надо делать тест на антитела, если они высокие, давать медотвод, — отметила биолог.

Она также упомянула, что среди переболевших коронавирусом уровень антител в среднем ниже, чем после вакцинации. однако иногда встречаются люди, имеющие огромный уровень антител после заболевания коронавирусом.

Им, конечно, тоже стоило бы вакцинацию отложить. Таких людей среди переболевших процентов 5%, не больше. Но все же они попадаются, — пояснила Баранова.

Ранее исследователи назвали семь редких осложнений после вакцинации.