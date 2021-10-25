Названо семь редких осложнений после вакцинации

Вакцинация первыми дозами препаратов BioNTech/Pfizer и Oxford/AstraZeneca может вызывать семь редких неврологических осложнений, в числе которых синдром Гийена — Барре и паралич Белла. С таким утверждением выступили британские исследователи после того, как оценили данные о здоровье 32 млн англичан, получивших прививку указанными вакцинами. При этом учёные подчёркивают, что риск неврологических осложнений при заражении COVID-19 гораздо выше. О результатах исследования пишет журнал Nature Medicine.

По данным издания, группа исследователей во главе со специалистами из Оксфордского университета провела анализ данных о здоровье 32 млн жителей Великобритании, получивших первую дозу препарата Pfizer или AstraZeneca в период с 1 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года. Случаи неврологических осложнений были отслежены вплоть до 28-го дня с момента введения вакцины.

Как выяснилось, среди вакцинированных препаратом от AstraZeneca повышался риск развития синдрома Гийена — Барре, при котором иммунная система поражает периферические нервы, что приводит к мышечной слабости, боли или онемению, а в более тяжёлых случаях — к параличу (38 избыточных случаев на 10 млн человек) и параличу Белла, идиопатической, самой распространённой форме нейропатии лицевого нерва. Эти осложнения проявлялись на 15–21-й день после прививки.

У вакцинированных препаратом от Pfizer повышался риск кровоизлияния в мозг (60 избыточных случаев на 10 млн человек).

При этом у более 2 млн человек из общего числа заражённых коронавирусом риск получения всех семи неврологических осложнений оказывался заметно выше. Так, на 10 млн человек насчитывалось 123 избыточных случая возникновения энцефалита, менингита и миелита, 163 случая миастенических расстройств и 145 случаев синдрома Гийена — Барре.

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