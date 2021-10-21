Врач объяснила высокую смертность от COVID поздним обращением к медикам

Замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова объяснила высокую смертность от коронавируса. Это позднее обращение к врачам, которое делает бессмысленным применение противовирусных препаратов, сообщает ТАСС.

Смертность от COVID-19 в основном связана с поздним обращением за медицинской помощью, поздним началом правильной терапии, когда развились осложнения и противовирусные препараты уже малоэффективны, — пояснила эксперт.

Эпидемиолог назвала ситуацию с коронавирусом в России напряжённой и обратила внимание, что такой серьёзный рост числа заболевших также обусловлен и действиями антиваксеров. Они не только выступают против прививки от опасной инфекции и ставят под удар своё здоровье, но и затягивают с обращением за медицинской помощью в случае заболевания.

Это негативно сказывается на окружающих людях, которых эти самые COVID-диссиденты рискуют заразить.

Большой вклад в негативные показатели внесли те, кто ставил под сомнение необходимость и эффективность вакцинации, а также применяемых для лечения схем терапии, которые дают хорошие результаты при назначении с первых дней заболевания, — отметила Руженцова.

Ранее в России третий день подряд фиксируется новый антирекорд по количеству смертей от коронавируса. За минувшие сутки 21 октября скончались 1036 человек. Предыдущий показатель составлял 1028 летальных исходов. Всего жертвами инфекции в стране стали 227 389 человек.